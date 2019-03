Nuevas caras en 'Dexter': fichaje de Edward James Olmos

Poco a poco se saben nuevos detalles sobre la sexta temporada de 'Dexter' en Fox. El actor Edward James Olmos se une al elenco junto a Michel C. Hall (Dexter) y Jennifer Carpenter (Debra) en la nueva temporada de la serie, que aún no tiene fecha de rodaje.



Olmos ha participado en películas como 'Blade Runner' o en la serie de ciencia ficción 'Battlestar Galactica'. En 'Dexter', Edward James Olmos interpretará a un carismático y brillante profesor de religión.



Otros fichajes de la temporada serán Colin Hanks ('Mad Men', hijo del actor Tom Hanks) y el actor Mos Def ('The italian job').