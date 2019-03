La nueva serie de terror que ha provocado ansiedad, vómitos y no te dejará dormir

Un grupo de hermanos crece en lo que acaba convirtiéndose en la casa encantada más famosa del país. Ya como adultos, viéndose obligados a reunirse tras una tragedia, la familia tendrá que afrontar los fantasmas del pasado algunos de los cuales aún acechan en sus mentes, mientras que otros pueden acechar en las sombras.

Esta es la sinopsis de la nueva serie de Mike Flanagan basada en la novela homónima de Shirley Jackson, 'La maldición de Hill House'. La ficción se estrenaba en Netflix el pasado 12 de octubre y las reacciones no se han hecho esperar.

Muchos la catalogan como la mejor serie de miedo en mucho tiempo. Pero parece ser que el efecto deseado de provocar auténtico terror lo han logrado, y con creces.

Los comentarios de varios usuarios de Twitter que han publicado en la red social una vez han visionado la ficción no te dejarán indiferente. Así, hay quien comenta que le ha provocado, insomnio, vómitos o ansiedad.

"Un saludo a mi cuerpo, mi ansiedad y mi reciente maratón de La maldición de Hill House por mantenerme despierta hasta las 3 de la mañana esta noche", escribe una usuaria.

Mientras que otra comenta: "Mi madre y yo estamos viendo La maldición de Hill House y algo acaba de caerse en la cocina. Pensamos que había entrado alguien en casa. Así que, si muero, es por esta serie. Podría vomitar ahora mismo, es inaceptable".

Para otro catalogarla como la mejor serie de la historia, a pesar de la ansiedad que tiene después de verla: "La maldición de Hill House me ha jodido a muchos niveles. Mi ansiedad no para de aumentar desde que empecé a ver la serie. Es impresionante. ¡Es, oficialmente, la mejor serie de terror que he visto!".