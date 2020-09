La nueva imagen de Will Smith frente a la icónica casa de 'El príncipe de Bel-Air' junto a su mejor amigo de la serie, Jazz

Después de 30 años desde que se estrenó la serie 'El príncipe de Bel-Air', la mansión en la que vivía la familia Banks junto a Will, ha abierto por primera vez sus puertas al público.

Will Smith ha compartido en sus redes una imagen junto a su amigo Jazz en la que tienen a sus espaldas la conocida mansión. En el post ha anunciado que la mansión estará en alquiler para que aquellos fans que vivan o se muevan a Los Ángeles, puedan pasar una noche allí.

El actor ponía en la publicación lo siguiente: "¡YOOOO! ¡¿Crees que deberíamos alquilar la casa de @freshprince? ¡¡Lo estamos haciendo realidad con el equipo de @airbnb!! # FreshPrince30th".

Además de esta imagen, Airbnb también ha subido otro post en el que felicita a Will por la labor que ha hecho a la hora de decorar el inmueble: "Me encanta lo que has hecho con el sitio @willsmith. 30 años después de que 'El príncipe de Bel-Air' llegara a la icónica cuna de Los Ángeles del programa, Will está abriendo las puertas a su antiguo reino por un tiempo limitado, solo en Airbnb".