¿Nueva entrega de 'Perdidos'?

El portal E! Online ha hecho públicas unas declaraciones del guionista Damon Lindelof en las que asegura que "un nuevo equipo creativo podría crear en un futuro una precuela de la serie". Lindelof también ha afirmado que "aún quedan preguntas por contestar".



"Creo que contamos la historia que queríamos, pusimos muchas energías y esfuerzos para ello. Quizá la serie terminó siendo algo larga, pero no creemos que haya sido demasiado corta, creo que habrá más 'Perdidos' pero nosotros no participaremos". Con estas palabras el guionista Damon Lindelof sugirió que 'Perdidos' podría tener una nueva entrega.



El guionista también añadió que aún quedan algunas preguntas sin resolver. "¿Qué pasó con los osos polares? ¿Están todo muertos? La serie empezó con interrogantes y terminó con interrogantes por lo que estoy contento con este legado".



REUNIÓN EN EL PALEYFEST 2014

Diez años han pasado desde que el vuelo 815 de Oceanic se estrellase en una isla desierta del Océano. Diez años ya del estreno de la exitosa serie Perdidos que encandiló millones de seguidores a lo largo del planeta. Numerosas temporadas donde poco a poco se descubriría lo que escondía el misterioso lugar donde se encontraban perdidos los protagonistas.



Los actores de la serie se volvieron a encontrar dentro del marco del PaleyFest el pasado 16 de marzo. Curiosos, aficionados y adeptos de Perdidos pudieron disfrutar de una charla con algunos de los protagonistas. Jorge García (Hugo), Yunjin Kim (Sun), Maggie Grace (Shannon), Ian Somerhalder (Boone), Josh Holloway (Sawyer) Henry Ian Cusick (Desmond) y Malcolm David Kelley (Walt) no quisieron faltar a esta cita. Los productores ejecutivos de la serie Carlton Cuse y Damon Lindelof acompañaron también a parte del elenco.



El buen clima reinó entre los actores que se volvían a ver las caras esta vez fuera de la isla y de la lucha por la superviviencia. Los grandes ausentes fueron Matthew Fox (Jack), Michael Emerson (Linux) y Evnageline Lily (Kate).



Los "perdidos" no quisieron entrar a valorar el final que tuvo su serie y han preferido que sea cada uno de los espectadores el que saque su propio juicio. Para finalizar la reunión, no pudo faltar el ya un "selfie" para no olvidar esa reunión.