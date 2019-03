La nueva apuesta de la cadena FX, 'The Bastard Executioner', ya tiene tráiler oficial

La cadena estadounidense FX ha presentado el tráiler oficial de 'The Bastard Executioner', la nueva serie del creador de 'Sons of Anarchy', Kurt Sutter. Después del éxito que cosechó la serie de moteros, FX no ha querido dejar escapar la nueva idea de Sutter y ha llegado a un acuerdo para que 'The Bastard Executioner' se emita también en la cadena.



La serie, basada en la idea original de Brian Grazer, productor de 'Una mente maravillosa', es un drama histórico centrado en la historia de un caballero del rey Eduardo III de Inglatera. El protagonista quiere dejar de luchar tras todo lo ocurrido en la guerra, pero sin quererlo, la violencia vuelve a su vida y tendrá que recuperar su espada para ejercer, en esta ocasión, de verdugo.



"El personaje de un verdugo es increíblemente fascinante y provocativo. Es la profesión más compleja moralmente que uno se pueda imaginar", afirmaba Grazer.