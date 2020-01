Después del éxito de 'You' con su segunda temporada, no es de extrañar que Netflix no haya tardado en anunciar que la temporada 3 ya está en camino.

Aunque Penn Badgley ha descartado la teoría más extendida sobre su nueva víctima, esto solo demuestra que la próxima entrega sorprenderá a todos los fans, y tanto él como su pareja Love, Victoria Pedretti, están confirmados para aparecer en la tercera.

La escritora, Caroline Kepnes, ya se encuentra actualmente escribiendo la tercera parte de la historia. Aunque dadas las diferencias del final de la serie con el del libro, no sabemos hacia dónde tirará la trama.

De momento habrá que esperar a 2021 para disfrutarla, ¿tendrás más paciencia que Joe?

