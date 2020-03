Después de la lacrimógena despedida del personaje de Alex Karev en 'Anatomía de Grey', con una solución controvertida y sin Justin Chambers que ha dejado a los fans un tanto fríos, la vida sigue en el Grey Sloan Memorial.

Uno de los aspectos más criticados de que Karev haya dejado a su mujer, Jo, para desaparecer con su ex Izzie y sus hijos sorpresa, es la cantidad de tragedias que ya ha tenido que pasar el personaje de Camilla Luddington. La actriz no se ha pronunciado sobre la salida de su compañero ni se ha despedido de Justin Chambers públicamente.

Ahora, una nueva noticia externa a la serie podría volver a poner patas arriba los planes de los guionistas, y es que Camilla ha anunciado que está embarazada.

"¡¡Estamos muy felices de publicar esto por fin después de meses "escondiendo" que estoy embarazada!! Estamos más que emocionados de aumentar nuestra pequeña familia y dar a Hayden un hermanito".

Como sabemos, no es la primera vez que la serie introduce el embarazo de una de sus actrices en las tramas, como ocurrió con Ellen Pompeo (Meredith) o más recientemente con Caterina Scorsone (Amelia). Sin embargo, hacer que Jo Karev esté embarazada del hombre que la ha abandonado sería cruel incluso para Grey.

No obstante, Camilla ha asegurado que ha continuado trabajando por el momento, pero llegará un punto que no sea posible ocultar su estado. Aunque en lugar de introducirlo en la trama también podría tomarse un descanso, lo que ha preocupado a los fans de cara al futuro de Jo Karev en la serie ahora que no está su personaje ancla.

"¿Que si he estado rodando a medias en el trabajo? Sep! Oh el glamour de estar llevando a otros humanos".

