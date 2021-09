"Nos vemos en el infierno": La foto de Úrsula Corberó y José Manuel Poga (Gandía) detrás de las cámaras de 'La Casa de Papel' parte 5

Desde su estreno en 2017, 'La Casa de Papel' ha supuesto un antes y un después en el mundo de la ficción en la televisión y son muchos los fans los que esperaban con ansias e ilusión el estreno de la primera parte de la quinta temporada, que llegó el pasado 3 de septiembre.

La banda de atracadores más querida de la pequeña pantalla llegaba de nuevo para meternos de lleno en el atraco que estaba teniendo lugar en el Banco de España y tras el fallecimiento de Nairobi, la tensión entre la policía y los ladrones estaba creciendo más que nunca.

El Profesor, Tokio, Denver, Estocolmo y Helsinki estaban contra las cuerdas y, como podrás recordar, tienen nuevos rivales, lejos de nuestro querido y odiado Arturito, pudimos ver como granes antagonistas a la inspectora Alicia Sierra, al coronel Tamayo y a Gandía, el jefe de seguridad del gobernador del Banco de España.

La foto de Tokio y Gandía juntos

Como no sabemos si has terminado de ver la primera parte de la quinta temporada, NO vamos a hacerte ningún spoiler, así que puedes quedarte tranquilo. Aunque antes hemos hablado de los enemigos o antagonistas, lo cierto es que cuando las cámaras se apagan, los actores suelen dejar atrás a sus personajes y enseñarnos el buen rollo y la amistad que ha surgido durante el rodaje.

Y ese ha sido el caso de Úrsula Corberó y José Manuel Poga, los actores que dan vida a Tokio y Gandía, a pesar de sus enfrentamientos y diferencias en la serie, en la vida real se llevan de maravilla. "Nos vemos en el infierno querido @josemanuelpoga en realidad te quiero", dice el texto que acompaña a la imagen que ha compartido Corberó en su cuenta de Instagram.

"Qué me gusta verte en pantalla", ha respondido el actor.

