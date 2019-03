Pocos días antes de que el reparto al completo de 'The Walking Dead' regrese a Atlanta para comenzar a trabajar en la quinta temporada del drama de AMC, el actor Norman Reedus, quien da vida a Daryl Dixon en la serie, pone los dientes largos a los fans que los nuevos capítulos "van a ser una locura".



En una entrevista concedida al portal Entertainment Weekly, Reedus adelantó algunas pistas de lo que el creador de la serie Robert Kirkman y el productor ejecutivo Scott M. Gimple le habían dicho acerca de todo lo que está por venir en 'The Walking Dead'. "Nos han contado un poco. Esos tipos son muy buenos a la hora de decir un montón de cosas, así que te sientas allí durante una hora y luego te das media vuelta y te vas pensando: '¿Qué demonios fue lo que han dicho? ¿Qué está pasando?' Son muy buenos para enmascarar lo que quieren decir", confiesa Reedus.



LA QUINTA TEMPORADA, "A MIL POR HORA"

Pero el actor sacó algo en claro del críptico discurso de Kirkman y Gimple sobre lo que les espera a Daryl y compañía en la próxima temporada. "Por lo que sé, va a ser una completa locura", subraya Reedus. "En cierto modo, entonces supe que necesitaba un buen mes de descanso total para lanzarme a eso. La historia en la que están metiendo a mi personaje va a mil kilómetros por hora", señala.



La quinta temporada de 'The Walking Dead' todavía no tiene fecha de estreno, aunque todo apunta que la serie volverá a la parrilla de la AMC en octubre. Y la cuarta entrega de 'The Walkign Dead' llega esta noche (22:30 horas) a Neox.