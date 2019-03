Norman Bates vuelve a abrir su famoso motel

Cuenta con un remake en el cine que no tuvo gran éxito, pero parece que A&E no tiene miedo a recuperar a Norman Bates. La cadena estadounidense prepara una adpatación para televisión de una de las películas de suspense más veneradas del cine: 'Psicosis'.



El maestro del suspense Alfred Hitchcock tuvo su propia serie de televisión y la A&E (Arts & Entertainment) ha pensado que uno de sus míticos personajes no podría ser menos. Con el nombre 'Bates Motel', la serie contará la historia de Norman Bates, el psicópata protagonista del filme que se conviertió en uno de los asesinos más conocidos de la historia cinematográfica.



La productora Universal Television se encargará de esta serie, escrita por Anthony Cipriano, que contará la niñez y adolescencia del responsable del motel y en cómo llega a convertirse en un criminal.