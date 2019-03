'BATES MOTEL'

Ya podemos echarle un primer vistazo a 'Bates Motel', la serie que buscará en los orígenes del psicópata que protagonizó una de las obras maestras del maestro del suspense Alfred Hitchcock. La imagen que la publicación Entertainment Weekly ha distribuido nos enseña a Vera Farmiga ('Up in the air') y Freddie Highmore ('Descubriendo Nunca Jamás'), metidos en sus nuevos papeles: el pequeño Norman y su madre.