El rodaje de la sexta temporada de 'Outlander' ha tenido que retrasarse más de lo esperado este año debido a la situación mundial por el coronavirus, por ello el periodo de tiempo que va entre entrega y entrega será mayor de lo normal.

Así, para calmar un poco las ganas por saber qué sucede con nuestra pareja televisiva favorita, Claire y Jamie Fraser, se han emitido cuatro episodios especiales llamados 'Outlander end of summer series' donde se ha contado con algunos rostros fundamentales de la serie.

El cuarto y último episodio estuvo protagonizado por Sam Heughan y Caitriona Balfe quienes hablaron de muchos aspectos. Sobre la sexta temporada Sam confesó que se estaba leyendo el sexto libro: "He empezado el sexto libro, realmente lo he hecho y estoy a la mitad pero todavía no he llegado al final"

"Es muy interesante ver lo que han hecho los escritores y hacia dónde vamos. No sé dónde terminamos. Donde lo dejamos en la quinta temporada, toda la familia está fracturada. Están juntos pero están fracturados y creo que Claire todavía se tiene que recuperar un poco más", afirma haciendo referencia al duro final que tuvo su protagonista femenina.

Para después añadir Caitriona: "Sí, seguro, creo que una de las cosas que estoy esperando es ver cómo se enfrenta a todo eso y las repercusiones de ello. Y cómo la familia se cura unida o la ayuda a ella a curarse, creo que esa será una parte realmente hermosa de la historia".

Pero además de hablar de la ficción también han contado algunos detalles personales como un momento que vivieron recientemente y que se les fue un poco de las manos. Te lo contamos en el vídeo de la noticia.

Seguro que te interesa:

El motivo por el que Sam Heughan y Caitriona Balfe podrían ser sustituidos de 'Outlander'