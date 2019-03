Nikolaj Coster-Waldau, Jaime Lannister, revela un spoiler sobre Cersei en la séptima temporada de 'Juego de Tronos'

El próximo 16 julio se estrena la esperada séptima temporada de 'Juego de Tronos' y la expectación es máxima por lo que muchos son los fans que desean saber más sobre las aventuras que van a transcurrir en esta nueva entrega.

¡Cuidado a continuación hay spoilers de la séptima temporada de 'GOT'! Así, el encargado de hablar demás sobre algunos acontecimientos que vamos a ver en 'Juego de Tronos' ha sido el actor Nikolaj Coster-Waldau mientras promocionaba su última película 'Small Crimes', en el festival South by Southwest de Austin (Texas).

Jaime Lannister, personaje que interpreta en la serie, confiesa al 'The Daily Beast' que "Él ama a su hermana (Cersei ) incondicionalmente", comienza diciendo.

"Además, no hay otros pretendientes. Bueno, eso no es cierto... pero da un paso adelante y ocupa el lugar de su padre. Vaya he estado a punto de revelar algo de la temporada", aseguraba el actor confesando algo que no debería haber dicho, por lo que interpretamos que la vida amorosa de Cersei va a estar más movidita en esta entrega.

Tras estas declaraciones muchos seguidores de la ficción de HBO han empezado a hacer cávilas sobre quiénes son los nuevos pretendientes de la actual reina de los Siete Reinos. Euron Greyjoy es el que tiene todas las papeletas para formar grupo con los Lannister y unir fuerzas contra Daenerys Targaryen, quien ya va camino de Poniente para unirse a la batalla por conseguir el Trono de Hierro.

"Para Jaime, no hay otra manera. Ha estado preparado desde que tenía 15 años, sea cual sea su vida, comienza y termina con Cersei. Él tiene que adaptarse a ella", afirma Nikolaj Coster-Waldau.