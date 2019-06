Nikolaj Coster-Waldau explica la verdad detrás de la cruel decisión de Jaime con Brienne en 'Juego de Tronos'

Uno de los momentos más desgarradores de esta temporada final de 'Juego de Tronos' ha sido el abandono de Jaime a Brienne para volver junto a Cersei. Después de haberse acostado juntos y tener un atisbo de lo que podría ser una vida diferente, el Lannister acaba por romper su corazón dejándola en Invernalia con unas duras palabras.

Ahora, Nikolaj Coster-Waldau ha hablado en Making Game of Thrones sobre la comentada escena y la decisión de Jaime, explicando qué pasaba por la cabeza del personaje para hacer algo así.

"En un mundo diferente, Jaime se hubiera quedado con Brienne. Lo que tiene con Brienne es algo diferente, es un amor muy puro e inocente. Una parte de él desearía no ser quien es. [...] Gwendoline está conmovedora en esa escena. Hizo un trabajo increíble en mostrar que Brienne ha encontrado por fin una felicidad que nunca ha tenido, y se la arrebatan de una manera brutal. Pero encaja con quiénes son realmente estos personajes. Que él se quedara en Invernalia no era realista. Cersei es la persona más importante de su vida, quiera él o no. La idea de que iba a dejarla morir sola era demasiado horrible para él".

Ahora que la serie se ha despedido, ¿estás de acuerdo con el círculo completo de Jaime?

· · ·

Seguro que te interesa

Tras la polémica: Las esperadas declaraciones de Nikolaj Coster-Waldau sobre el final de Cersei y Jaime Lannister en 'Juego de Tronos'