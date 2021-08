Nicholas Brendon ('Buffy Cazavampiros'), irreconocible tras ser detenido por un supuesto fraude

Más información El selfie de Sarah Michelle Gellar sin maquillaje que ha dejado a los fans de 'Buffy' alucinando

La serie de 'Buffy Cazavampiros' giraba en torno a la vida de la adolescente Buffy Summers, interpretada por Michelle Gellar, que descubre que debe ser una cazadora para el mal que habita en el mundo. Inesperadamente, la producción tuvo una gran aceptación por parte del público. Nicholas Brendon dio vida a Xander durante siete temporadas, y era el mejor amigo de la protagonista, así como la persona que el ayudaba a luchar contra el mal. Ahora, las cosas han cambiado.

Brendon ha trabajado en numerosas producciones desde que terminó la serie que le otorgó la popularidad, como en 'Mentes Criminales', pero también ha tenido que vérselas contra la justicia en varias ocasiones.

En 2017, fue acusado de violencia doméstica por su novia ya que la estiró violentamente del pelo por todo Palm Springs hasta llegar al bar de su hotel. El actor, firmó en 2019 un acuerdo en el que admitía su culpabilidad y a sus 50 años tuvo que asistir a un curso de violencia doméstica, someterse a 20 horas de servicio a la comunidad americana y además, permaneció en libertad condicional durante tres años.

Según un artículo de TMZ, Brendon ha sido arrestado hace poco por la policía de Indiana por un presunto fraude de medicamentos recetados. La columna explica que Nicholas fue detenido después de que la policía del condado de Vigo apreciase un comportamiento errático y peligroso en su conducción, como no hacer señales de movilidad con los intermitentes y desviarse arriesgadamente. Tras ser detenido, los agentes se percataron de que el intérprete estaba sumamente nervioso, y es que le temblaban las manos, tenía el pulso acelerado y no dejaba de sudar.

Cuando se le pidió la identificación, Brendon entregó una de California emitida con el nombre de Kelton Shultz. Los agentes le cachearon y estaba en posesión de una pequeña bolsa de plástico que contenía residuos de cristal, una droga más conocida como MDMA, y un frasco de pastillas recetas a otro nombre; Nicholas Bender.

Un grupo de agentes de la Unidad K-9 encontró en el vehículo de Nicholas Brendon otras bolsas que contenían los mismos residuos que el pequeño saco que le había sido incautado al actor, así como una receta de sales de anfetamina extendida a nombre de Schultz.

El intérprete admitió haber utilizado una identidad falsa, pero explicó a los agentes que Kelton Schultz era su hermano gemelo, con quien intercambiaba las recetas que les extendían. Después de esta declaración, los agentes arrestaron a Brendon por no identificarse y por obtener un medicamento de forma fraudulenta.

Aunque no se ha determinado que pueda haber un reboot de 'Buffy Cazavampiros', de hacerse; lo más probable es que Nicholas Brendon no participe en el proyecto, puesto que considerando su lista de antecedentes, resulta una persona propensa a la mala prensa: un riesgo, al que sin duda, los productores de la serie no querrán hacer frente.

Sin embargo, Brendon está contratado para aparecer en varias películas que están todavía desarrollándose, como 'Christmas Slasher', 'On A Dark And Bloody Ground' o 'The Inspector Chronicles', una película donde se parodia 'Doctor Who'.

Actualmente, se desconoce si el reciente arresto de Brendon afectará a estos proyectos o no.