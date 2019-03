Netflix sigue cancelando series: 'Girlboss' finaliza tras una única temporada

Primero fue 'The Get Down', después 'Sense8' y ahora 'Girlboss' se queda sin próxima temporada. La serie contaba la historia de Sophia Amoruso, fundadora de la web Nasty Gal, una joven que pasó de desempeñar trabajos precarios a la lista Forbes.

Se desconocen las causas por las que la serie ha sido cancelada, pero todo apunta a que no ha tenido la aceptación suficiente dentro de la plataforma. A diferencia de lo que pasó con 'Sense8', 'Girlboss' no ha dejado las tramas al aire y sin resolver.

Los seguidores de la serie no han dudado en mostrar su descontento a través de las redes sociales.

Hoy hubo otra cancelación en #Netflix esta vez le toco a #Girlboss eso que salio en abril,cada vez estoy pesado más de anular mi suscripción — MovilEnMano (@MovilEnMano) 25 de junio de 2017

Netflix sigue con el cuchillo afilado y esta vez la que ha caído es #Girlboss. La serie no tendrá segunda temporada pic.twitter.com/mut4x8lwgT — Seriéfil@sEnfurecids (@serienfurecidos) 25 de junio de 2017