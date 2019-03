Netflix renueva 'Una serie de catastróficas desdichas'

Netflix ha confirmado a través de las redes sociales de una divertida manera que 'Una serie de catastróficas desdichas' tendrá una segunda temporada.

La serie basada en el bestseller de Lemony Snicket y protgonizada por Neil Patrick Harris volverá a la plataforma de televisión online, aunque sin fecha confirmada.

Los seguidores de la serie pudieron confirmar que estaba renovada a través de su canal de YouTube y también por las redes sociales de la ficción, donde Netflix respondió a un fan con este mensaje: "Nada nos alegraría menos que ver a cierto llamado "actor" adquirir la fortuna que no le pertenece".

