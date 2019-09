'Juego de Tronos' ha marcado un antes y un después en el mundo de las series. Ahora la serie ha terminado con su octava temporada, y aunque esta esté envuelta en controversia por las críticas recibidas, sigue siendo considerada una de las mejores series que existen, así lo demuestran sus 12 premios Emmy recibidos en la gala de este año.

El desarrollo de las ocho temporadas ha durado 10 años, 10 años de la vida de los actores participando en una serie de reconocimiento mundial que los ha marcado para siempre. Muchos de los actores han crecido trabajando en el show, y ya se ha convertido en parte de sus vidas. Han desarrollado amistades y relaciones que posiblemente perduren mucho tiempo pero uno de ellos hasta ha necesitado ayuda para pasar página.

Es el caso de Peter Dinklage, actor que da vida a Tyrion Lannister, que cómo comentaba tras la gala de los Emmy, ha necesitado ayuda para sacar al personaje de su persona. Han sido muchos años, y parece que ahora el personaje forma parte de él, por lo que ha necesitado ayuda profesional para volver a lo que una vez fue:

"He visitado a un doctor para sacarlo de mí". Explicaba el intérprete "Han sido diez largos años hasta aquí y no te puedes librar de ello tan fácilmente. Y lo más importante, no quieres librarte de ello, al igual que toda la gente del equipo. Han sido 10 años de mi vida. Muchos de nosotros tenemos hijos, muchos de nosotros éramos niños cuando empezamos y ahora hemos crecido, como Conleth (Varis). Va a ser difícil pasar página".

