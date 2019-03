NBC renueva 'This Is Us' por dos temporadas más

'This is Us', la ficción de NBC, ha sido renovada no por una, sino por dos temporadas. La serie protagonizada por Milo Ventimiglia y Mandy Moore tiene aseguradas, al menos, una segunda y una tercera temporada.

La serie es una de las ficciones revelación de esta temporada. 'This is Us' estuvo nominada al mejor drama en la última edición de los Globos de Oro.

NBC confía en la ficción ya que registra grandes datos de audiencia en EEUU, reuniendo a más de 16 millones de espectadores y con un 4,9 en demográficos. 'This is Us' llegará en febrero a nuestro país de la mano de Fox Life.

Así han reaccionado los actores de la serie ante la renovación de 'This is Us' por dos temporadas más.