Natalie Dormer: "'Juego de Tronos' es una serie muy valiente"

Solo falta un episodio para que la tercera temporada de la exitosa serie de 'Juego de tronos' llegue a su fin. La cita será el próximo 9 de junio, pero pronto habrá noticias de la continuación de esta historia, ya que el canal HBO ya ha puesto fecha para el comienzo del rodaje de los episodios que formarán parte de la nueva entrega: el 9 de julio.



Los seguidores de la serie en nuestro país no tendrán que esperar más que unas horas después a su estreno en EEUU para poder verlo en Canal+. La cadena de cable y el Internacional de Cine Fantástico Nocturna, que se celebra en Madrid, han traído a la mejor anfitriona posible, la actriz Natalie Dormer, para presentar el capítulo del que todo el mundo habla, "The Rains of Castamere".



Natalie Dormer ha adelantado que siempre hay que esperar "lo imprevisible" de esta serie, ganadora de ocho premios Emmy y un Globo de Oro a mejor actor para Peter Dinklage, por dar vida a Tyrion Lannister.



PREGUNTA.- ¿Eres consciente del éxito de 'Juego de tronos'?

RESPUESTA.- Me siento muy orgullosa de formar parte de esta producción. Es una serie mítica en la época en la que vivimos, no solo por su calidad sino por su auténtica dimensión.



P.- ¿Qué te atrajo de Margaery Tyrell?

R.- Me daba miedo volver a interpretar a alguien que va a ser reina de nuevo. Estaba nerviosa acerca de que este personaje pudiera ser muy parecido a Ana Bolena, papel que interpreté en Los Tudor. Pero tan pronto como comencé a actuar me di cuenta que ella era muy diferente y no tenía nada de lo que preocuparme.



P.- ¿Puedes adelantar algo de la próxima temporada?

R.- 'Juego de Tronos' ha demostrado que es una serie muy valiente y muy osada porque no hay nada sagrado que se tenga que respetar siempre. Hay que esperar lo imprevisible en todo momento, eso va a continuar así y el listón va a subir cada vez más.