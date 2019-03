Naomi Watts será la protagonista del spin-off de 'Juego de Tronos' y ya sabemos los primeros detalles

El universo de 'Juego de Tronos' cada vez es más amplio, y no sólo por sus ocho temporadas, sino también por el spin-off que se comienza a grabar en febrero de 2019 y que nos traerá muchas más aventuras que disfrutar. Aunque aún no cuenta con un título oficial, el propio George R.R. Martin ha sugerido 'The Long Night' (La Larga Noche).

Poco se sabía hasta la fecha sobre esta nueva precuela, pero Entertainment Weekly acaba de anunciar que la actriz de Hollywood Naomi Watts será quien protagonice la serie. Incluso han avanzado los primeros detalles de su personaje, y es que será "un carismático personaje de la alta sociedad escondiendo un oscuro secreto".

También se han filtrado las convocatorias de casting y sabemos los perfiles que buscan: un par de actores que deben ser escandinavos, germánicos o de Europa del Este (uno de 30 años y otro que ronde los 50). También buscan a dos mujeres y un hombre caucásicos (que según la edad que piden podrían ser familia), un hombre joven de raza mixta y actores negros (un hombre mayor y dos mujeres más jóvenes).

Además de apostar por la diversidad en su reparto, esto nos desvela algunas pistas sobre los temas que podría tratar la ficción. Al necesitar escandinavos, ya sabemos que habrá norteños (ya suponíamos que estarían los Stark del pasado), los de raza mixta podrían ser tanto de Essos como de Dorne, y los intérpretes negros caben en dos posibilidades: pueden proceder de Essos o de Isla del Verano.

Estas filtraciones nos confirman que la precuela de 'Juego de Tronos' no se desarrollará únicamente en Poniente, sino que irá más lejos.