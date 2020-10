"Estoy muy orgullosa de ello": La contundente respuesta de Kaley Cuoco ('The Big Bang Theory') a sus haters más críticos

Kaley Cuoco estrenará en noviembre su esperadísima serie 'The Flight Attendant', que a buen seguro que convertirá en su próximo éxito tras 'The Big Bang Theory'.

Casada desde hace unos años con Karl Cook, Kaley lleva una vida de lo más plácida, y rodeada de mascotas y animales, que comparte a diario en sus redes sociales. Compagina esta vida hogareña con una apretada agenda, y ha estado gran parte de este 2020 rodando 'The Flight Attendant'.

Pero pese a su exitosa carrera, la actriz sigue enfrentándose a duras críticas por parte de sus haters, que no cesan en redes sociales. La joven intérprete parece estar acostumbrada a ello, y en su aparición en el formato de Netflix 'The Cabin with Bert Kreischer', ha dado una respuesta contundente a todas estas opiniones en su contra. Puedes ver sus palabras, que no dejan lugar a dudas, en el vídeo de arriba.

