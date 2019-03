Murdoch y Jobs presentarán la próxima semana 'The Daily'

El nuevo diario digital 'The Daily', pensado para la tableta electrónica iPad, será presentado el próximo 19 de enero en San Francisco por sus dos creadores, Rupert Murdoch y Steve Jobs.



El nuevo diario estará dirigido por Jesse Angelo, tras dejar 'The New York Post', también propiedad de la empresa News Corp., de Murdoch.



Según la página de internet 'The Cutline', el anuncio se realizará en una semana en el Museo de Arte Moderno de San Francisco, y participarían Murdoch y Jobs, presidente de Apple.



Apenas ha transcendido mucha información sobre el nuevo proyecto, excepto que 'The Daily' ha contratado a periodistas de 'The New Yorker', 'The Daily Beast', 'Forbes' y 'Politico' para su redacción.



Murdoch se refirió en agosto al nuevo diario como "un verdadero cambio en la presentación de las noticias" y su "proyecto número 1 más excitante". El periódico digital para plataformas móviles incluiría contenido breve y fácil de leer para una audiencia general.



Se prevé que el magnate australiano de la comunicación invierta millones de dólares en 'The Daily', aunque el nuevo diario utilizaría contenido del imperio mediático de Murdoch que incluye la agencia de noticias Dow Jones, el diario 'The Wall Street Journal' y el canal de televisión Fox News.