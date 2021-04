Mulder y Scully, de nuevo juntos: Gillian Anderson y David Duchovny se reencuentran tras 'Expediente X'

'Expediente X' se ha convertido en una serie de culto y una de las ficciones mejor valoradas de la historia de la televisión. El primer capítulo se estrenó en 1993 con Gillian Anderson y David Duchovny como los grandes protagonistas de la serie quienes interpretaban a los agentes especiales del FBI Fox Mulder y Dana Scully.

La serie terminaría en mayo de 2002 después de nueve temporadas y una película 'The X-Files', estrenada en 1998. Pero debido al tremendo éxito que 'Expediente X' obtuvo decidieron en 2008 hacer otra película llamada 'I Want to Believe'.

Pero este no fue el final definitivo ya que en el año 2016 Gillian Anderson y David Duchovny volverían para hacer una 10 temporada y, más tarde, en el año 2018 la serie tendría su temporada 11.

Ahora, los dos grandes protagonistas de la serie se han reencontrado tal y como hemos podido saber por una foto que Gillian Anderson ha subido a su cuenta de Instagram donde aparecen los dos actores con la perrita de la intérprete: "Stella hizo un nuevo amigo hoy", escribe en el post de la red social.

Gillian Anderson dijo que no volvería a 'Expediente X'

Tras el final de la temporada 11 Gillian Anderson afirmó que no volvería a 'Expediente X' en una entrevista a 'Insider': "Desde el principio he dicho que esto sería todo por mi parte. Me sorprendió un poco la reacción de la gente ante mi anuncio... porque yo entendí que esta iba a ser una única temporada".

Después de estas declaraciones el creador de la serie Chris Carter dijo: "Sé que hay más vida en esta serie, ya sea que estén haciendo un juego narrativo de 'Expediente X' realmente interesante en este momento, mientras que nunca sería lo mismo sin Gillian"

"Si este fuera el último episodio, ¿sería feliz? No lo sé", continuaba Carter. "Hay tantas preguntas que esto plantea ahora. Estoy parado con ellos al final de ese muelle y pensando en la imposibilidad de hacerlo y la imposibilidad de no saber qué les depara el futuro".