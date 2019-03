'Mujeres desesperadas' termina sin drama y sin la audiencia de antaño

La serie de televisión "Mujeres desesperadas" se despidió el domingo, tras ocho temporadas de crímenes, infidelidades, accidentes y trapos sucios que convirtieron al programa en un éxito, aunque poco a poco fuera perdiendo espectadores.

Según los índices de audiencia publicados por Nielsen, los dos capítulos finales de 'Mujeres desesperadas': 'Give Me the Blame' y 'Finishing the Hat', congregaron a una media de 11,1 millones de televidentes, que contemplaron cómo las habitantes de Wisteria Lane encontraban una salida dulce a todas sus amarguras.

A pesar de ser el programa más visto de la noche en EEUU, 'Mujeres desesperadas' no logró congregar a los espectadores que se sintieron atraídos por sus intrigas en su primer año de emisión en 2004, cuando ostentó una media de 24 millones de audiencia.

El final de aquella primera temporada logró 30 millones de espectadores y consagró a "Mujeres desesperadas" como referente de la pequeña pantalla. La serie contaba la vida de los habitantes de una zona residencial aparentemente tranquila a través de las turbias relaciones de varias vecinas que encarnaron Eva Longoria, Teri Hatcher, Felicity Huffman y Marcia Cross.

El creador de la serie, Marc Cherry, decidió dejar un buen sabor de boca tras muchos padecimientos de las protagonistas, que consiguieron rehacer su vida lejos de su conocido barrio.