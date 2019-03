'Mujeres Desesperadas' podría terminar en 2013

Mientras toman fuerza los rumores que anuncian el final de la serie, que podría finalizar en 2013, aparece un nuevo personaje en 'Mujeres Desesperadas'. Así, aunque el corazón de Bree Van de Kamp está aún tocado tras la ruptura con Keith, parece que a la pelirroja no le van a faltar admiradores.



El actor inglés Jonathan Cake, personaje conocido en la televisión estadounidense por su papel en las series 'Empire', 'Mosley' y 'Rebecca', será el próximo pretendiente de la ama de casa a la que da vida Marcia Cross.



Próximamente, Cake se meterá en la piel de Aaron, un atractivo e inteligente detective que aparecerá en el barrio de Wisteria Lane para investigar una nueva intriga y que, una vez allí, caerá rendido a los pies de Bree.



Según ha informado TV Line, Jonathan Cake ha firmado un contrato para aparecer en los cuatro últimos capítulos de la última temporada de 'Mujeres Desesperadas' aunque se espera continúe si la serie vuelve a rodar más entregas.



"Las actrices están todavía negociando sus contratos y siendo optimistas esperamos poder grabar una octava temporada. Hemos pedido a la ABC que firme el acuerdo lo antes posible porque no queremos que 'Mujeres Desesperadas' se pase de moda por cuestiones burocráticas", señaló Marc Cherry, creador de la serie.



No obstante y a pesas de las nuevas incorporaciones, los rumores de que pronto se planea dar fin a la serie se han hecho más creibles que nunca. "Nueve años de programa son suficientes y que todo el mundo estará contento con esta decisión", destacó Cherry.