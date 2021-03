Muere Sabine Schmitz ('Top Gear') de cáncer a los 51 años

Sabine Schmitz, que participó como piloto en 'Top Gear', ha fallecido a los 51 años después de una batalla contra el cáncer. La piloto alemana reveló en julio pasado que padecía 'un cáncer extremadamente persistente' desde el año 2017. Los seguidores del programa de la BBC la conocerán por sus competiciones con Jeremy Clarkson.

En una publicación desgarradora en las redes sociales el año pasado, Schmitz explicó que su ausencia de la carrera de la Serie de Resistencia de Nürburgring se debió a su batalla contra el cáncer.

"Queridos amigos del automovilismo profesional. Muchos de vosotros probablemente os habéis preguntado por qué yo estaba en la lista de participantes de nuestro Porsche en la NSL y luego no conduje.

Me gustaría proporcionar luz todos esto ¡creo que se lo debo a mis / nuestros fans! Desde finales de 2017, he estado luchando contra un cáncer extremadamente persistente que hasta ahora no ha remitido. Mejoró un poco, pero ahora ha vuelto con toda su fuerza.

Ahora tengo que sacar toda la fuerza y el coraje para dominar las próximas terapias... con la esperanza de que suceda algo bueno. Así que me despido "probablemente" por primera vez esta temporada.

¡Además, me gustaría agradecer a todos por vuestra ayuda y apoyo en mi vida diaria!"