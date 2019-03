Muere Kathryn Joosten, actriz de 'Mujeres Desesperadas'

La actriz Kathryn Joosten, más conocida por su papel de Karen McCluskey en la serie 'Mujeres Desesperadas', ha fallecido este sábado en Los Angeles, según han informado sus familiares y su publicista Nadine Jolson.



Joosten llevaba once años luchando contra un cáncer de pulmón que finalmente le ha ganado la batalla a los 72 años de edad. Irónicamente, Karen McCluskey, papel que Kathryn interpretaba en la recién finalizada 'Mujeres Desesperadas', también padeció un cáncer que en la ficción tampoco superó.



La actriz, ganadora de dos Emmy por su papel en 'Mujeres Desesperadas' en 2005 y 2008, también era conocida por su interpretación en la serie que emitió la NBC desde 1999 hasta 2006, 'El ala oeste de la Casa Blanca', donde encarnaba a la secretaria del presidente -al que daba vida Martin Sheen-.



Algunas de sus otras interpretaciones incluyen apariciones en las series 'El mentalista', 'Scrubs', 'Las chicas Gilmore', 'Las Vegas', 'The Closer', 'Anatomía de Grey' o 'Ally McBeal', entre otras muchas.



Sus familiares y amigos no han tardado en mostrar su tristeza por la muerte de Kathryn. Sus compañeras de reparto en la serie de la ABC han sido las primeras. Felicity Huffman -Lynette Scavo en la ficción- ha utilizado las redes sociales para despedirse de su compañera. "Descansa en paz. Era una mujer increíble y una maravillosa actriz", comentaba la actriz desde su cuenta de Twitter.



También Eva Longoria ha empleado Twitter para dar el último adiós a Joosten. "Descansa en paz Kathryn Joosten -Karen McCluskey-. Murió al final de la serie y también en la vida real a los 72 años. Te echaremos de menos", escribía Longoria.



Del mismo modo, la actriz Marcia Cross tampoco ha querido dejar pasar el momento para escribir en su cuenta personal de la red social. "Gracias Kathryn por tu coraje, tu humor, tu lucha y tu talento. Fuimos muy afortunados de tenerte", señalaba Marcia.