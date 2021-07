Muere Dieter Brummer, actor de 'Home and Away', a los 45 años

El actor australiano Dieter Brummer, conocido especialmente por dar vida al personaje de Shane Parrish en la serie 'Home and Away', todo un éxito de los 90 con más de 30 temporadas, ha sido hallado muerto en su casa de Sidney a los 45 años.

Según los informes, el cuerpo del actor australiano fue encontrado por la policía el domingo tras ser solicitado un chequeo de bienestar en un suburbio de Sidney. La causa de su muerte no ha sido anunciada, pero la investigación policial sigue en curso y han comunicado que no se sospechan indicios de circunstancias sospechosas.

"Perdimos a nuestro guapo, talentoso, divertido, complicado y querido Dieter el sábado por la mañana", ha dicho la familia de Brummer en el comunicado que ha emitido por la funesta noticia. "Él ha dejado un enorme agujero en nuestras vidas y nuestro mundo nunca será el mismo. Nuestros pensamientos están con todos aquellos que lo conocieron, lo amaron o trabajaron con él a lo largo de los años", añaden, pidiendo también privacidad en estos momentos.

Brummer fue principalmente conocido por su papel de Shane Parrish en una de las telenovelas australianas más conocidas. 'Home and Away' comenzó su emisión en 1988 y aún continúa en antena. Tiene más de 500 episodios, divididos en 33 temporadas, y ha contado con la presencia de artistas de moda como Chris Hemsworth, Naomi Watts o Ed Sheeran.

El actor había hecho otros trabajos desde entonces, incluidos papeles en series como 'Underbelly', 'Neighbours' y 'Winners and Losers', entre otras pequeñas apariciones episódicas, pero 'Home and Away' es, indiscutiblemente, su obra más relevante y conocida a nivel internacional, en la que trabajó desde 1992 y hasta 1996. Además, Brummer no había actuado mucho más desde 2014.

Y Dieter Brummer no es el único actor de esta serie que, desgraciadamente, ha fallecido de forma prematura. En 2019 el mundo de la interpretación y la pequeña pantalla despedían a Ben Unwin, quien ocupó el papel de Jesse MacGregor, con solo 41 años.