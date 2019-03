Muere el creador de 'La tribu de los Brady'

El legendario Sherwood Shwartz, el creador de las populares y aclamadas series de televisión 'La tribu de los Brady' y 'La isla de Gílligan' ha fallecido a los 94 años y por causas naturales.



Schwartz produjo, escribió y colaboró en la composición de las sintonías de estas dos series de televisión, que se encuentran entre las más famosas en EEUU, entre los años 1964 y 1974.



'La isla de Gílligan' narraba las historias cómicas de unos náufragos despistados en una isla perdida en la que vivían acompañados por unas mujeres en bikini.



'La tribu de los Brady' trataba sobre las aventuras de una familia numerosa que se formaba cuando un padre y una madre viudos contraían matrimonio.



Schwartz obtuvo un premio Emmy en 1961 por los guiones del programa de comedia semanal 'The Red Skelton Hour' y consiguió la ansiada estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en marzo de 2008.



Schwartz escribió también la versión radiofónica de 'The Adventures of Ozzie and Harriet', fue supervisor de guión en 'Mi marciano favorito' y fue guionista y productor de 'Harper Valley PTA'.