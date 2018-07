Muere la actriz Doris Roberts, la suegra de 'Everybody Loves Raymond'

Doris Roberts, la recordada suegra de la comedia 'Everybody Loves Raymond', falleció este domingo a los 90 años, según ha informado su excompañera en la serie, Patricia Heaton, a través de un mensaje en Twitter.



"Verdaderamente es el fin de una era. Mi maravillosa suegra televisiva y némesis en 'Everybody Loves Raymond' era una profesional consumada de la que aprendí mucho (...). Te quiero y te echo de menos", señaló en su mensaje la actriz Patricia Heaton, que acompañó con la dedicatoria "a mi querida Marie (por su personaje en la serie), descanse en paz".

El hijo de Doris Roberts, Michael Cannata, confirmó al medio especializado Deadline el fallecimiento de su madre, de 90 años, por causas naturales, mientras que el portal dedicado a información de famosos TMZ aseguró que la muerte de la intérprete se produjo en Los Ángeles.



Nacida en San Luis (Estados Unidos) el 4 de noviembre de 1925, Roberts desarrolló una larga carrera interpretativa alternando el teatro, especialmente en los escenarios de Broadway, con el cine y la televisión.



El papel que le lanzó a la fama fue el de Marie Barone, la madre de Ray Barone y la suegra de Debra Barone en la serie de televisión 'Everybody Loves Raymond'. Desde 1996 hasta 2005, Roberts participó en las nueve temporadas y más de doscientos episodios de una comedia que se convirtió en una de las series televisivas más populares de su tiempo y que giraba en torno a un periodista deportivo y sus enredos familiares.



Roberts ganó cinco premios Emmy, cuatro de ellos por su interpretación en 'Everybody Loves Raymond' y uno adicional por la serie dramática 'St. Elsewhere'.



El creador de 'Everybody Loves Raymond', Phil Rosenthal, lamentó en Twitter el fallecimiento de la actriz: "Amamos a nuestra madre (en la serie), la gran Doris Roberts. Una actriz maravillosa, divertida, indeleble, y una amiga".



Por su parte, el actor Ray Romano, su hijo en la telecomedia, aseguró en un comunicado que Roberts tenía una "energía y un espíritu" que le asombraban, informó el medio especializado The Hollywood Reporter. Subrayó además que la actriz nunca se detuvo, tanto en su labor profesional como en su faceta caritativa, y añadió que lo hizo todo "con un amor muy grande por la vida y por la gente".