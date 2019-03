James Rebhorn murió el viernes en su residencia de Nueva Jersey debido a complicaciones de un melanoma que se le diagnosticó en 1992, según ha explicado su agente, Dianne Busch. "Luchó contra la enfermedad todo este tiempo", añadió.



En 'Homeland', uno de sus papeles más recientes, encarnaba al padre de la protagonista, Carrie Matheson, interpretada por Claire Danes. También apareció recientemente en 'White Collar', en el papel del agente especial Reese Hughes.



La televisión le deparó algunos de sus personajes más memorables, especialmente el de 'Seinfeld', donde encarnó al abogado que envía al protagonista y su grupo de amigos a la cárcel en el último episodio de la serie.



También le dieron fama sus apariciones en 'The Practice', 'Law & Order' y 'Boston Legal'. Sin embargo su expediente cinematográfico resulta abrumador con títulos como 'Silkwood' (1983), Regarding Henry (1991), 'Shadows and Fog' (1991), 'Instinto básico' (1992), 'The Talented Mr. Ripley' (1999), 'Cold Mountain' (2003) o 'Real Steel' (2011).



"Es un día triste", escribió desde su perfil en Twitter Roland Emmerich, su director en 'Independence Day'. "Un gran talento y siempre un placer trabajar con él. Descanse en paz", agregó.



En su carrera dedicó mucho tiempo al teatro, especialmente en Broadway, donde protagonizó con gran éxito una versión de Twelve Angry Men, y obras como 'Prelude to a Kiss', 'The Man Who Had All the Luck' y 'Our Town', entre otras.