Muere el actor estadounidense Jay Thomas, conocido por su papel en 'Cheers'

El actor estadounidense Jay Thomas, conocido por interpretar a Eddie LeBec en 'Cheers', ha fallecido a los 69 años de edad tras varios años luchando contra un cáncer que finalmente no ha podido superar. El actor ha muerto rodeado de su mujer y sus hijos, según ha informado su agente Don Buchwald.

El representante del actor ha declarado al periódico NY Daily que "Jay era una persona especial. Nunca ha tenido malas palabras, y siempre estaba lleno de diversión. Tenía unos pensamientos y un comportamiento maravilloso".

Thomas dio vida durante casi 10 años a Jerry Gold en la serie 'Murphy Brown', por el que ganó dos premios Emmy. Uno de los papeles que le llevó al éxito fue el de Eddie LeBec en la comedia 'Cheers'. Además ha interpretado otros papeles esporádicos en series como 'Shake It Up' o 'Ray Donovan'. Entre sus últimos trabajos se encontraba el de presentador de radio en el programa 'The Jay Thomas Show'.