¿Se mudará Maggie Smith de Downton Abbey?

La Condesa viuda de Grantham ¿se muda? Parece ser que sí. Según informa el diario británico 'The Daily Mail', la actriz Maggie Smith ya ha hablado con Julian Fellowes, creador de 'Downton Abbey', para que ésta sea su última temporada.



'Downton Abbey', que actualmente se está rodando en el castillo de Highclere, tiene previsto volver para el mes próximo mes de septiembre a la cadena británica ITV.



Según informa 'The Daily Mail', Fellowes aún tiene que terminar la trama principal de la tercera temporada, en la que se podrá disfrutar de nuevo (y puede que por última vez) del formidable personaje de Violet Crawley.



"Smith estará rodando hasta agosto y depués quiere irse, por lo más alto", según ha informado una fuente de la producción al diario británico. La semana pasada se supo que Maggie Smith no ha renovado con la serie.



En cambio, otros protagonistas de 'Downton Abbey', como Hugh Bonneville y Elizabeth McGovern, han firmado por dos temporadas más (la cuarta y quinta), asegurándose la estancia en el castillo aunque no se acaben realizando estas temporadas.