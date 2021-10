El motivo por el que Gi-hun decide teñirse el pelo de rojo en el final de 'El juego del calamar'

'El juego del calamar', la sorpresa seriéfila de la temporada, ha sido vista ya por millones y millones de personas en todo el mundo. De ahí que las teorías surjan sin cesar, y es que son muchos ojos y mentes analizando cada uno de los capítulos. Pero uno de los detalles que no ha tenido una explicación, al menos hasta el momento, es por qué Gi-hun, su protagonista, decide en el final de la serie hacerse un cambio radical de look y teñirse el pelo de un rojo muy vivo.

Así, el personaje que interpreta Lee Jung-jae pasa de llevar el pelo de su color natural, negro, a lucir un color y un corte de lo más llamativo. ¿Por qué hace esto?

Hay distintas posibles explicaciones a este cambio: una de ellas sostiene que decide teñirse el cabello de color 'rojo sangre' tras haber visto tanta sangre derramada, como una forma de homenajear a todos los caídos en el mortal juego al que se vieron abocados.

Otros creen que lo hace como una forma de rebeldía, tras haber tenido que recibir órdenes de 'los del mono rojo' durante todo el tiempo que estuvo participando en el juego del calamar. Él ya no es esa persona que está dispuesta a que le manden.

Y hay muchos que sostienen que el pelo rojo es un presagio, Seong Gi-hun ha elegido 'rojo' y volverá como un guardia enmascarado para acabar con los juegos desde el interior. Y es cierto que en el final de la serie Gi-hun decide darse la vuelta cuando está a punto de subir al avión, así que ese color de pelo podría ser, efectivamente, un presagio de sus intenciones a una posible segunda temporada.

Las declaraciones de Lee Jung-jae sobre la temporada 2

El actor Lee Jung-jae (Gi-hun) ha ofrecido una entrevista para EW en la que ha dejado claro su punto de vista: "He recibido muchísimo cariño y apoyo de parte de todos los fans de la serie así que obviamente tendría que volver a dar vida al jugador 456 si hubiera otra temporada".

Sin embargo, el actor se ha mostrado cauteloso, y baraja la posibilidad de que la segunda entrega de 'El juego del calamar' nunca sea una realidad o que quizás su personaje no sea el protagonista: "En este momento no sé cómo seguirá la historia. No tengo ni idea de cómo irán cambiando los personajes, o si habrá nuevas incorporaciones al elenco. Ni siquiera sé si Gi-hun seguirá siendo el protagonista. Pero sea como sea, tendría que decir que sí", ha concluido.

