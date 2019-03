El traumático momento en el que Jim Parsons, Sheldon Cooper, decidió dejar 'The Big Bang Theory'

Cuando conocimos que la actual temporada de 'The Big Bang Theory' sería la última, algunos seguidores 'culparon' a Jim Parsons, Sheldon Cooper en la serie, al haber sido él el que se había negado a continuar. Poco después el actor dio su versión de los hechos en una carta.

Ahora ha vuelto a hablar sobre el tema en declaraciones a The New Paper, contando lo difícil que fue tomar la decisión.

"Fue algo muy sentimental, fue muy duro, más de lo que pensaba, hablar con todos. Pronto la serie cumplirá 12 años. No hay nada en ello que haga pensar que es muy pronto para decir adiós. Pero aún así es algo macabro, me recordó a tener que sacrificar a un perro. No porque la serie esté enferma, es por que sabes que estás haciendo lo correcto pero aún así es muy, muy doloroso. Porque es una muerte, no hay forma de evitarlo. No es como si un trabajo llegara a su fin, es un modo de vida que acaba para todos nosotros".

Se desprende de las palabras de Jim Parsons que, tomar una decisión como la de abandonar 'The Big Bang Theory' no fue sencillo para él.