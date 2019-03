'Modern Family' continúa recogiendo premios. Este fin de semana se celebró en el hotel Westin Bonaventure de Los Ángeles los premios GLAAD (Gays and Lesbians Against Defamation - Gays y Lesbianas Contra la Difamación) que reconocen las películas, series y documentales que, durante el año, han contribuido a que no haya discriminación por la sexualidad de las personas.



El actro Jesse Tyler Ferguson fue el encargado de recoger el premio a la mejor comedia por su apoyo a la comunidad gay. La exitosa comedia de ABC le arrebató el galardón a 'Glee' con la que el año pasado tuvo que compartir premio.



Otro de los premios que se esntregaron este sábado en Los Ángeles fue el del mejor Capítulo Individual, en series donde no hay ningún personaje de la LGBT. El premio fue para 'Hot in Cleveland' por "Beards" compartido con 'Drop Dead Diva' por "Prom".



En la categoría de cine, el de mejor Película que fue para 'Beginners (Principiantes)' y el premio Vanguardia que se lo llevó el joven actor Josh Hutcherson, de 'Los juegos del hambre'.



El resto de premios, entre los que se encuentra el de mejor serie de Drama se entregarán el próximo 2 de junio en una gala en San Francisco presentada por la actriz Dianna Agron.