PREMIOS WGA

Los premios Goya no fueron los únicos que se entregaron anoche. Los guionistas de Hollywood vivieron anoche su gran gala, los Writers Guild Awards, celebrada en Los Ángeles. 'Modern Family' subió al escenario a recoger el premio a la mejor comedia televisiva del año.



Los escritores de los guiones de 'Modern Family' fueron premiados también con el mejor episodio de comedia del año por "Caught in the Act", mientras que el premio para el mejor episodio de animación fue para "Homer the Father", de Los Simpsons, que ayer celebrarba sus 500 capítulos.



El drama de suspense sobre la lucha de Estados Unidos contra el terrorismo 'Homeland' se llevó el premio a la mejor serie de nueva hornada. En la categoría de variedades se proclamó ganador el show nocturno de Comedy Central 'Colbert Report', una aguda sátira de las actualidad y la política estadounidense.



La película protagonizada por George Clooney, 'Los Descendientes', recogió el premio de mejor guión adaptado. El mejor guión original fue para 'Midnight in Paris', de Woody Allen, protagonizada por Owen Wilson, Rachel McAdams y Michael Sheen.



Los premios concedidos por el Sindicato de Guionistas son tomados generalmente como un indicador sobre los Oscar, dado que muchos de los guionistas que están en el sindicato también forman parte de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood.