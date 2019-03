Modern Family, la favorita para los críticos de TV

Los críticos estadounidenses de televisión ya han hablado. Los nominados a los Critics Choice Television Awards se conocieron ayer y ya hay una clara vencedora: Modern Family. La comedia de la ABC encabeza la lista de las series más nominadas, con opción a ganar hasta 6 galardones.



La ficción protagonizada por Sofia Vergara compite en la categoría de Mejor Comedia con series como The Big Bang Theory, Glee, 'Archer', 'The Office', 'Community', 'Louie', 'The Middle' y '30 Rock'.



Modern Family obtiene candidatura triple en la categoría de Mejor Actor secundario, con Ty Burrell, Ed O'Neill y Eric Stonestreet como nominados. En el apartado femenino, las opciones son dobles con Julie Bowen y Sofia Vergara nominadas.



En las nominaciones dramáticas, 'Mad Men' opta a 5 premios, entre las que destacan Mejor Drama o Mejor actor principal por la interpretación de Jon Hamm. El protagonista de la serie de AMC competirá con grandes de la interpretación como Steve Buscemi (Boardwalk Empire) y Michael C. Hall (Dexter).



En lo que se refiere al galardón a la Mejor Actriz, Julianna Margulies (The Good Wife) y Anna Torv ('Fringe') se diputarán ser la ganadora frente a Connie Britton ('Friday Night Lights'), Mireille Enos ('The Killing'), Elisabeth Moss ('Mad Men') o Katey Sagal ('Sons of Anarchy').



En cuanto al Mejor Drama, las 10 series que se pueden se pueden hacer con el premio son: Boardwalk Empire y Game of Thrones de la HBO, Dexter, 'The Killing', 'Mad Men' y 'The Walking Dead', de la cadena AMC, 'Friday Night Lights' (NBC), 'Fringe' (Fox), The Good Wife (CBS) y 'Justified' (FX).