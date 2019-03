'Modern Family', 'Downton Abbey' y 'The Big Bang Theory' nominadas a los Globos de Oro 2014

Las nominaciones a los Globos de Oro no han defraudado a nadie. Las series de Atresmedia Televisión: 'Downton Abbey', 'Modern Family' y 'The Big Bang Theory', han estado muy presentes en las nominaciones de este año. Así, 'Downton Abbey' como mejor ficción de drama y 'Modern Family' junto con 'The Big Bang Theory', optarán a ser galardonadas con el Globo de Oro a la mejor serie de comedia. Entre los actores nominados destaca la nominación a mejor actor de comedia de Jim Parsons en su papel como Sheldon Cooper en 'The Big Bang Theory' y Sofía Vergara como Gloria Delgado-Prichett, quien podría recibir el premio a mejor actriz secundaria por su papel en la exitosa 'Modern Family'.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ya tiene su lista de nominados a los Globos de Oro 2014. Olivia Wilde, Aziz Ansari y Zoe Saldana han sido los elegidos esta ocasión para dar a conocer esta lista de nominados en cine y televisión desde el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, acompañados por el presidente de la asociación, Theo Kingma.



La gran sorpresa de las nominaciones a los 'Globos de Oro' ha sido el estrepitoso fracaso 'Homeland' ya que este año la nueva temporada de la ficción no ha recibido una sola nominación y ha quedado relegada como la gran perdedora.



El próximo 12 de enero tendrá lugar en Los Ángeles la 71ª edición de los Globos de Oro. A continuación, puedes ver el listado de las nominaciones en sus diferentes categorías.



Mejor Drama

Breaking Bad

The Good Wife

House of Cards

Masters of Sex

Downton Abbey

Mejor Actor de Drama

Bryan Cranston

Liev Schreiber

Michael Sheen

Kevin Spacey

James Spader



Mejor Actriz de Drama

Julianna Margulies ('The Good Wife')

Tatiana Maslany ('Orphan Black')

Kerry Washignton ('Scandal')

Robin Wright ('House of Cards')

Taylor Schilling ('Orange is the New Black')



Mejor Comedia

The Big Bang Theory

Brooklyn Nine-Nine

Parks and Recreation

Girls

Modern Family



Mejor Actor de Comedia

Jason Bateman ('Arrested Development')

Don Cheadle ('House of Lies')

Michael J. Fox ('The Michael J. Fox Show')

Andy Samberg ('Brooklin Nine-Nine)

Jim Parsons ('The Big Bang Theory')



Mejor Actriz de Comedia

Zooey Deschanel ('New Girl')

Lena Dunham ('Girls')

Edie Falco ('Nurse Jackie')

Amy Phoehler ('Parks and Recreation')

Julia Louis-Dreyfus ('Veep')



Mejor Actor secundario

John Voight ('Ray Donovan')

Josh Charles ('The Good Wife')

Rob Lowe ('Behind the Candelabra')

Aaron Paul ('Breaking Bad')

Corey Stalls ('House of Cards')



Mejor Actriz secundaria

Monica Potter ('Parenthood')

Sofía Vergara ('Modern Family')

Hayden Panettiere ('Nashville')

Jacqueline Bisset ('Dancing on the Edge')

Janet McTeer ('The White Queen')



Mejor Miniserie o TV Movie

Top of The Lake

American Horror Story: Coven

Behind the Candelabra

Dancing on the Edge

White Queen



Mejor Actor de Miniserie o TV Movie

Matt Damon

Michael Douglas

Idris Elba

Al Pacino



Mejor Actriz de Miniserie o TV Movie

Helena Bonham Carter

Rebeca Ferguson

Jessica Lange

Helen Mirren

Elisabeth Moss