'Modern Family', 'Boardwalk Empire' y 'The Pacific', las series más nominadas a los DGA

La HBO continúa a la cabeza de calidad en televisión y así lo demuestran las numerosas nominaciones que sus series reciben. Las últimas que se han conocido son las de los premios que el sindicato de directores americanos concede (Directors Guild of America), los DGA Awards, que se entregarán el próximo 29 de enero en Los Ángeles.



'The Pacific', 'Boradwalk Empire' o 'You don't know Jack' son algunas de las ficciones de la cadena estadounidense que han sido nominadas. La serie de Steven Spielberg y Tom Hanks, ambientada en la II Guerra Mundial, ha conseguido tres nominaciones en la categoría de mejor dirección para una película para televisión o miniserie. 'The Pacific' se ha convertido en una de las favoritas de la crítica, con una nominación a los Globos de Oro.



Otra de las series que ha recibido más de una nominación para los DGA ha sido 'Modern Family'. La comedia de la ABC, protagonizada por Sofia Vergara, ha conseguido dos nominaciones como mejor dirección en una serie de comedia. El año pasado ya fue premiada con un Emmy a la mejor comedia y este año no hace más que acumular nominaciones en todos los premios: copan la lista de nominados de los Screen Actors Guild (SAG), los guionistas también nominan a la comedia para los WAG y opta al Globo de Oro a la mejor serie.



El último capítulo de 'Lost' no podía faltar en estos premios. 'The end', el episodio que puso punto final a la serie y que fue visto simultáneamente en directo en todo el mundo, está nominado al DGA a la serie dramática.



NOMINACIONES A LOS MEJORES EFECTOS ESPECIALES



La Visual Effects Society Awards también ha hecho públicas sus nominaciones a los mejores efectos especiales en televisión. Las series de ciencia ficción copan esta lista: 'Caprica', 'V', 'The Event', 'Stargate Universe' y 'Los Increíbles Powell' optan al premio a los mejores efectos especiales.