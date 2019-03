El MIPTV cierra una edición protagonizada por los contenidos digitales

"La mayor tendencia es una convergencia entre la televisión y los contenidos digitales", ha asegurado, durante la conferencia de prensa de clausura Laurine Garaude, directora de la organización. Según sus datos, entre los más de 11.000 participantes, de los que unos 4.000 eran compradores, hay cada vez más interés por los contenidos producidos directamente para herramientas en línea, ante la evidencia de que la televisión ya no es la única pantalla.



Por eso, ha habido numerosos paneles, agrupados como "MIPTV Digital Fronts", para mostrar el talento que hay detrás de los contenidos que se producen en canales como Youtube, Vice o Maker Studios. "La tecnología es importante porque da poder a la audiencia y permite crear mejor contenido", subrayó Garaude, para quien lo fundamental siguen siendo las historias.



En este contexto, emergen nuevos actores: distribuidores como Amazon o Microsoft han apostado por empezar a crear su propio contenido y lo hacen de una forma en la que el público tiene mucho que decir. El gigante de comercio electrónico Amazon, por ejemplo, ha optado por mostrar capítulos piloto de series para que la audiencia los evalúe y decidir con estos datos cuál van a producir.



Su primera apuesta es la serie de intriga 'Bosch', basada en la novela 'Harry Bosch' de Michael Connelly, y realizada en colaboración con la productora Red Arrow. Pero entre los expertos del sector, el gran dilema sigue siendo cómo rentabilizar los contenidos digitales, con empresas que apuestan por basarse en la publicidad, mientras otras compañías optan por el pago de vídeos bajo demanda. La convivencia de estas nuevas herramientas con la televisión tradicional es posible porque son "complementarias", según el director de entretenimiento del portal de vídeos Youtube, Alex Carloss, quien apuntó que cuando suben las visitas al vídeo de un programa, la audiencia también aumenta.



"La era digital no va solo de tecnologías, es un estado mental", explicó en una de las conferencias Avi Nir, consejero delegado de la productora israelí Keshet Media Group, que está detrás de series como Homeland. Para Nir, el reto está en seducir a una audiencia con más posibilidades para elegir y agregó que el público pionero en adoptar estos nuevos hábitos de consumo son los niños.



Por eso, en esta edición se han dedicado algunos paneles a la programación infantil, la más internacionalizada y más interactiva. En la selección de los programas que marcaran tendencia realizada por 'The Wit', en uno de los eventos más esperados de la feria, Israel se mantuvo como uno de los países más innovadores, aunque la gurú del sector, Virginia Mouseler, invitó a prestar atención a Irlanda.



En un MIPTV en la que los compradores tienen la mirada puesta en la programación de verano, más ligera, los 'reality shows' se mantienen, especialmente aquellos relacionados con la búsqueda del amor, aunque los concursos también ganan enteros. México, que será el país de honor en el próximo MIPCOM, el equivalente otoñal a esta feria, aprovechó el escaparate para vender su producción a Europa y Asia, unos mercados que se le resisten más que América, y mostrar su potencial.



"Si te enfocas en una buena historia, los contenidos viajan por todo el mundo", aseguró en la clausura el consejero delegado de la distribuidora mexicana Comarex, Marcel Vinay. Garaude incidió también en esta dimensión y apuntó que cada vez más compañías tienen una dimensión internacional y apuestan por la coproducción entre diversos países para lograr financiación.