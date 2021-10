Milo Ventimiglia y Mandy Moore confiesan estar "increíblemente devastados" por cómo termina 'This is us'

'This is us' es una de las series de más éxito de la actualidad, pero la serie prepara ya la que será su sexta y última temporada.

Su creador, Dan Fogelman, ya aclaró que siempre había sido su idea terminarla así, y su estrella Milo Ventimiglia también explicaba las grandes dificultades que se están encontrando para grabar con las versiones de sus hijos adolescentes, que ya están muy mayores, algo que se ha acrecentado más por los parones de la pandemia.

Así, 'This is us' promete darnos una última temporada final llena de emociones y sorpresas, como se caracteriza la serie, y si de algo podemos estar seguros es que no estamos preparados para lo que se viene.

Así lo creen sus protagonistas que dan vida a Jack y Rebecca Pearson, Milo y Mandy Moore.

"Creo que es maravilloso. Creo que es increíblemente satisfactorio. Creo que es precioso. Acabo de estar en el set con Dan como hace dos semanas y nos estaba contando algunas cosas que no sabía del final. Estaba allí con Mandy", revela Ventimiglia a Us Weekly.

"Los dos nos miramos, y, uno, estábamos emocionados de empezar con ello, y dos, increíblemente devastados como seres humanos porque esto probablemente va a destrozar a la gente, de la forma más conmovedora. Es precioso. Estoy tan emocionado", confesaba.

La temporada 6 de 'This is us' se encuentra ahora mismo en rodaje y tiene previsto su estreno para principios de 2022, cambiando su estreno de siempre debido, de nuevo, a los retrasos de la pandemia.

Pero por lo que los actores nos van adelantando, parece que los últimos episodios serán un viaje aún más sorprendente e inolvidable.

