Con solo 12 años Millie Bobby Brown alcanzó la fama tras ser elegida para dar vida a Eleven la gran protagonista de 'Stranger Things'.

El éxito de la ficción fue tan grandes que su reparto se volvió conocido en el mundo entero pero cuando solo eres un niño las consecuencias de la fama son muy difíciles de gestionar.

Así, con motivo de su reciente cumpleaños Millie Bobby Brown ha compartido con todos sus seguidores su mensaje más revelador y denuncia sus momentos más duros: "Los últimos años no han sido fáciles, lo admito. Hay momentos en los que me he sentido frustrada...", explica.

"Ha sido un largo camino hasta los 16. Siento que hay cambios que tienen que ocurrir no sólo en esta generación sino también para la próxima", continúa su mensaje.

En el vídeo de arriba puedes leer el mensaje íntegro traducido que Millie Bobby Brown ha querido compartir con el mundo.

