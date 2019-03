Millie Bobby Brown responde al vídeo viral de una víctima de bullying

Keaton Jones, un joven estudiante que sufre las consecuencias del bullying en su instituto, decidió hablar de ello en un vídeo que se ha convertido en viral, y gracias a ello ha descubierto que tiene unos aliados increíbles, entre los que se encuentra la protagonista de 'Stranger Things', Millie Bobby Brown.

El video, realizado por la madre de Jones, en el que el niño pregunta por qué le tratan tan mal algunos compañeros de clase se ha viralizado rápidamente, consiguiendo más de 17 millones de visitas en sólo unas horas en Facebook. No sólo la protagonista de 'Stranger Things' se ha pronunciado en redes apoyando a Jones. También el actor de 'Suits', Patrick J. Adams ha publicado este mensaje de apoyo:

"Se burlan de mi nariz. Me llaman feo. Dicen que no tengo amigos", dice Jones llorando a la cámara, mientras cuenta cómo algunos niños le tiran comida. Keaton se pregunta de qué sirve todo eso. "¿Por qué encuentran alegría al coger a personas inocentes y encontrar la manera de ser malo con ellas? Eso no está bien", añade.