Millie Bobby Brown, protagonista de 'Stranger Things', revela que tiene discapacidad auditiva

En una reciente entrevista a Variety, Millie Bobby Brown, protagonista de 'Stranger Things', ha revelado que nació con pérdida parcial auditiva. A pesar de estar varios años de tratamiento, la actriz ha perdido la audición completa de uno de sus oídos.

Esta discapacidad auditiva no le ha impedido nunca disfrutar de una de las cosas que más le gustan: cantar. "Si empiezo a cantar y sueno mal, no me importa porque estoy haciendo lo que amo", ha declarado Brown a Variety.

"No tienes por qué ser bueno cantando. No tienes que ser bueno bailando o actuando. Si te gusta lo que haces y realmente disfrutas haciéndolo, hazlo. Nadie debería impedírtelo", ha dicho la actriz de 'Stranger Things'.

Así lo demostró hace unos días, cuando acudió al programa 'The Tonight Show' que presenta Jimmy Fallon. La actriz hizo el mejor resumen de la primera temporada de 'Stranger Things' con un rap.