Millie Bobby Brown dedica un demoledor mensaje a sus haters en los MTV Awards 2018

Millie Bobby Brown no pudo asistir a la ceremonia de entrega de los premios MTV Awards 2018 por una lesión deportiva, pero eso no ha impedido que la actriz de 'Stranger Things' se haya convertido en una de las protagonistas indiscutibles de la velada. La joven ha recibido el premio a Mejor intérprete de televisión y ha aprovechado la ocasión para mandar un mensaje muy especial para sus haters.

A través de un vídeo grabado antes de la gala, Millie Bobby Brown ha querido agradecer el galardón y ha mandado un contundente zasca a todos los haters que provocaron que tuviera que abandonar Twitter recientemente:

TRADUCCIÓN: Gracias por vuesto apoyo y a todos mis fans. Me encantaría estar allí con vosotros para recibir este premio, pero desafortunadamente estoy aquí en Atlanta recuperándome de una lesión deportiva y estoy siguiendo las indicaciones de mi médico, que me recomienda reposo.

Quiero mostraros que estoy realmente agradecida a todos los que me apoyáis. No es un secreto que conseguir el papel de Once en 'Stranger Things' me ha cambiado la vida de las formas más increíbles. Me ha dado la oportunidad de conocer a gente increíble, especialmente a los hermanos Duffer, Shawn Levy, Dan Cohen, Iain Patterson, Netflix y a todo el elenco de actores. Comparto este premio con todos vosotros.

Finalmente, como sé que hay mucha gente joven viéndonos (e incluso adultos también), probablemente les venga bien este consejo que me dieron una vez: ¡si no tienes nada agradable que decir, simplemente no lo digas! No debería haber espacio para el bullying en este mundo y no voy a tolerarlo y tampoco deberíais permitirlo ninguno de vosotros. Si necesitáis un recordatorio de lo mucho que valéis para pasar por encima del odio, mandadme un mensaje por Instagram. Gracias MTV y mucho amor.

