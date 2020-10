Millie Bobby Brown confiesa el duro golpe que sufrió tras ser rechazada en 'Juego de Tronos' y cómo afectó a su carrera

A Millie Bobby Brown el éxito le llegó a una edad muy temprana, la actriz tan solo tiene 16 años y ya se ha convertido en una estrella reconocida dentro del mundo de la interpretación. 'Stranger Things' fue la exitosa serie que lanzó su carrera gracias al papel de Eleven cuando solo tenía 11 añitos.

Pero Millie no probó suerte por primera vez como actriz en la serie que le dio la fama y es que, en una reciente entrevista con Jimmy Fallon, la actriz ha confesado que podría haber participado en otra gran serie, que también fenómeno de masas, 'Juego de Tronos'.

Sin embargo, Bobby Brown recibió un "no" en el casting, algo que le hizo replantearse su sueño de ser actriz. "Me quedaba muy desanimada tras el rechazo, es algo que le cuento a todo el mundo. La industria está llena de negativas constantemente. Te llevas un montón de 'nos' antes de recibir un 'sí'. Me presentaba para anuncios, para lo que fuese", explica la actriz al presentador.

"Entonces me presenté al casting de 'Juego de Tronos' y recibí otro no y fue ahí cuando pensé 'Esto es muy difícil'. Supongo que deseaba mucho ese papel", justo después decidió intentarlo para una serie llamada 'Montauk' que acabó siendo 'Stranger Things', y donde ella fue la estrella y consiguió su deseado sueño.

Seguro que te interesa:

'Enola Holmes': Todos los detalles que se te escaparon en la nueva película Millie Bobby Brown