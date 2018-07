Miley Cyrus a las órdenes de Woody Allen. La serie que prepara el director de 'Midnight in Paris' para Amazon Studios ('Transparent') ya tiene protagonista.



Hace un año, Amazon anunciaba que Woody Allen dirigiría su primera serie de televisión, pero poco más se sabía hasta ahora, salvo que el director aseguró que se arrepentía de aquello.



Según ha adelantado la web Deadline, la actriz y cantante Miley Cyrus será una de las protagonistas de la serie. Cyrus, que saltó a la fama con la serie de Disney Channel 'Hannah Montana' para después volcarse más en su faceta como cantante.



Junto a Cyrus estará la guionista y actriz Elaine May y el propio Woody Allen, que también tendrá un papel en la serie. Allen ya dirigió a May en 'Granujas de medio pelo', pero será la primera vez que Miley Cyrus se ponga a las órdenes de Allen.



La serie, que aún no tiene título, comenzará su rodaje en marzo y contará con seis capítulos de media hora de duración que estarán dirigidos y escritos en su totalidad por Woody Allen.