Mike 'The Situation' responde a las críticas por llamar a la policía para denunciar a su hermano

Mike 'The Situation' está viviendo un momento muy dulce con su mujer y su hijo recién nacido, pero siempre hay problemas que pueden enturbiar la calma. Y el suyo parece ser su hermano, Maximo Sorrentino.

La estrella del reality 'Jersey Shore' llamó la semana pasada a la policía para denunciar que su hermano mayor se había presentado en su casa sin avisar y que se negaba a abandonar los alrededores. Un seguidor de Mike le acusó en redes sociales de ser "un ser despreciable por llamar a la policía por su propio hermano".

Mike Sorrentino no ha podido callarse ante estas palabras y ha decidido contestar: "Soy un adulto responsable protegiendo a su familia de un miembro de la familia que tiene una enfermedad mental por una larga adicción a la metanfetamina. ¡¡Un adulto racional que acababa de llevar a dormir a su bebé a las 8 y el timbre sonó de forma obsesiva a las 8.30!! Un padre responsable que ya retiró una denuncia de acoso a su hermano en julio y esta es la segunda. Su actitud ha sido despreciable desde hace meses. Mi familia al completo le ha bloqueado, no solo yo, incluso mi madre y lo que eso significa. Solo queremos que reciba ayuda y él se niega. En resumen, que te den".

La celebridad ha acompañado la captura de su respuesta del siguiente mensaje: "Así es como se ve priorizar la salud y la seguridad de tu esposa y de tu bebé recién nacido. Así es como se ve un padre maduro y responsable. Este es el lado feo de la adicción. Decir que no es también decirse que sí a sí mismo. Así es como se ven los límites saludables. Cuando alguien elige las drogas sobre sí mismo, solo ellos pueden solucionar sus problemas. Me he esforzado mucho para estar sobrio durante 6 años en diciembre, pasando 3 años en un matrimonio feliz y saludable con mi novia de la universidad en noviembre y convirtiéndome en padre de mi primer hijo, que tiene 4 meses".

Mike 'The Situation' publica una foto de su hijo de 4 meses y los fans están en shock al descubrir que parecen gemelos